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  • В Україні за добу зменшилася кількість хворих COVID-19: смертність впала більше, ніж на 50%
12 липня 2020, неділя, 10:56 15
Політика 2020-07-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні за добу зменшилася кількість хворих COVID-19: смертність впала більше, ніж на 50%

В Україні за добу зменшилася кількість хворих COVID-19: смертність впала більше, ніж на 50%

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

11 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 678 до 53 521 в порівнянні з попередньою добою, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 1 383 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 15,3%, кількість нових летальних випадків знизилася на 59,3%.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 12 липня в Україні зареєстровано 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальних, 26 118 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 678 нових випадків, одужали 457 осіб, померло 11 осіб.

Таким чином, 11 липня показник нових хворих за добу знову став більше, ніж видужалих - проти 678 457.

9 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345.

Тим часом, 10 липня кількість нових випадків COVID-19 після 4-денного зростання знизилося на 2,3% до 800, нових летальних - збільшилася на 50% до 27 осіб, а 9 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345.

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