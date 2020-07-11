Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знизилася до 800 за добу. Всього понад 52 тис. хворих

10 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 800 до 52 743, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 372 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 2,3%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 50%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.



Згідно з ним, станом на ранок 11 липня в Україні зареєстровано 52 743 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 372 летальних, 25 661 пацієнт видужав.



За добу зафіксовано 800 нових випадків, видужала 861 особа, померли 27 осіб.

Таким чином, 10 липня показник нових хворих за добу знову став менше, ніж тих, хто видужав - 800 проти 861.



Кількість нових випадків захворювання 10 липня становила 1,5% від загальної кількості хворих на 9 липня.



Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 10 липня становила 25 710 осіб, що на 0,72% менше порівняно з попередньою добою.



За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 882), у Києві (6 115) та Чернівецькій області (5 117).



У Рівненській області зафіксовано 4 520 випадки коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 3 842 випадки, у Київській - 2 986, у Волинській - 2 987, в Івано-Франківській - 2 971, у Харківській - 2 621, у Тернопільській - 2 217, в Одеській - 2 141, у Вінницькій - 2 081, у Житомирській - 1 521, у Дніпропетровській - 1 140 випадків.



888 випадків виявлено у Хмельницькій області, 758 випадків - у Донецькій, 738 випадків - у Черкаській, 670 випадків - у Кіровоградській, 612 випадків - у Запорізькій, 594 випадки - у Чернігівській, 477 випадків - у Миколаївській, 337 випадків - в Сумській, 331 випадок - у Полтавській, 204 випадки - у Херсонській і 93 випадки - у Луганській областях.



Як повідомляли Українські Новини, 9 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345.



8 липня було виявлено 810 випадків захворювання, 7 липня - 807 випадків, 6 липня - 564 випадки.