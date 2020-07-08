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08 липня 2020, середа, 10:45 6 Інфографіка
Суспільство 2020-07-08T11:21:39+03:00
Українські Новини
Після послаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення

Після послаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Послаблення карантину
у 9 областях не можна пом'якшувати карантин. Фото: pixabay
у 9 областях не можна пом'якшувати карантин. Фото: pixabay

Станом на середу, 8 липня, не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня 9 областей, порівняно з даними на 7 липня. Так, Чернігівська область визнана такою, що відповідає критеріям, водночас у Львівській облвсті знову не можна послаблювати карантин.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцією (визначений як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (63,86%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (19,64) і Одеська (22,61) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (21,80%), Донецька (13,10%), Закарпатська (17,94%), Івано-Франківська (11,79%), Львівська (13,06%), Рівненська (16,28%), Харківська (12,97%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Донецька (174,87%), Тернопільська (48,40%), Харківська (13,41%) області.

У Києві заповненість складає 37,93%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 95,37, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,36%, динаміка становить 7,62%.

Аналіз готовності регіонів до ослаблення карантину. Інфографіка: МозАналіз готовності регіонів до ослаблення карантину. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавірусу стрімко збільшується другий день поспіль.

Крім того, сьогодні розпочався 119-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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