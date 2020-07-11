"Укрзалізниця" запускає 40 поїздів: повний список напрямків і розклад руху

Курсування 40 приміських і регіональних поїздів в Україні відновиться з наступного тижня, у той час як з серпня "Укрзалізниця" обіцяє повноцінно відновити пасажирське сполучення. Про це в суботу, 11 липня, повідомила залізнична держкомпанія ПАТ Укрзалізниця, передають Українські Новини. З них 36 потягів відновлять рух по Південно-Західній залізниці, ще чотири - по Придніпровській залізниці. При цьому в потягах будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів на вагон - в межах сидячих місць. По регіональній філії "Південно-Західна залізниця": № 6701 Терещенська — Новгород-Сіверський, 06:40 — 07:56; № 6703 Терещенська — Семенівка, 10:20 —13:05; № 6702 Новгород-Сіверський — Терещенська, 08:12 — 09:33; № 6704 Семенівка — Терещенська, 14:29 — 17:24; № 6249 Козятин-1 — Шепетівка, 04:17 — 07:24; № 6252 Шепетівка — Козятин-1, 08:25 — 11:30; № 6253 Козятин-1 — Шепетівка, 10:35 — 13:38; № 6254 Шепетівка — Козятин-1, 14:25 — 17:29; № 6255 Козятин-1 — Бердичів, 17:30 — 18:10; № 6256 Бердичів — Козятин-1, 18:20 — 18:54; № 6257 Козятин-1 — Бердичів, 19:05 — 19:45; № 6258 Бердичів — Козятин-1, 20:00 — 20:34; № 6259 Козятин-1 — Шепетівка, 20:52 — 23:57; № 6260 Шепетівка — Козятин-1, 20:25 — 23:28; № 6281 Шепетівка — Здолбунів, 04:10 — 06:03; № 6282 Здолбунів — Шепетівка, 06:22 — 07:58; № 6283 Шепетівка — Рівне, 08:52 — 11:04; № 6286 Рівне — Шепетівка, 17:36 — 19:36; № 6221 Шепетівка — Ланівці, 08:47 — 11:48; № 6222 Ланівці — Шепетівка, 03:38 — 06:55; № 6223 Шепетівка — Ланівці, 21:00 — 23:58; № 6224 Ланівці — Шепетівка, 13:20 — 16:39; № 6291 Погребище — Козятин-1, 04:21 — 06:33; № 6292\/6293 Козятин-1 — Жашків, 09:40 — 14:16; № 6294\/6295 Жашків — Козятин-1, 14:43 — 19:22; № 6296 Козятин-1 — Погребище, 20:52 — 23:03; № 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 12:52 крім неділі; № 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 13:58 по неділях; № 6502 Шепетівка — Коростень, 03:16 — 07:08 по понеділках, середах та суботах; № 6502 Новоград-Волинський — Коростень, 04:57 — 07:08 крім понеділка, середи та суботи; № 6503 Коростень — Шепетівка, 20:35 — 00:13 по вівторках, п’ятницях та неділях; № 6503 Коростень — Новоград-Волинський, 20:35 — 22:48 крім вівторка, п’ятниці та неділі; № 6504 Шепетівка — Коростень, 15:50 — 19:16; № 885 Київ — Рівне, 12:17 — 20:18 по 5, 6, 7 дням тижня; № 886 Рівне — Шепетівка, 20:35 — 22:48 по 5, 6, 7 дням тижня; № 870 Шепетівка — Київ, 03:39 — 09:42 по 6, 7, 1 дням тижня. По регіональній філії "Придніпровська залізниця": № 6466 Тимкове — П’ятихатки, 05:58 — 10:35; № 6027 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний, 12:57 — 17:05; № 6536 П’ятихатки — Дніпро-Головний, 18:45 — 21:02 крім суботи; № 6509 П’ятихатки — Тимкове, 17:03 — 21:57. Відомство нагадує, що обов'язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть викликати працівників Національної поліції України. Раніше Українські Новини повідомляли, "Укрзалізниця" відновила курсування ще 12 приміських поїздів. Крім того, у Волинській і Рівненській областях "Укрзалізниця" частково відновила курсування приміських поїздів. Також акціонерне товариство відкрило продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування до морських курортів.