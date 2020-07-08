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08 липня 2020, середа, 08:31 20
Суспільство 2020-07-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 119-й день. Де ввели нові послаблення

Україна на карантині 119-й день. Де ввели нові послаблення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Сьогодні, 8 липня, в Україні розпочався 119-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 24 дні.

У Рівненській області 7 липня вирішили послабити карантин, дозволять роботу спортзалів, дитячих гуртків, фітнес-центрів, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків.

6 липня через тиждень після заборони Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Крім того, Львівська область, яка лише з 22 червня відновила пасажирські перевезення, дозволила роботу готелів, закладів громадського харчування та фітнес-центрів з 7 липня.

Раніше Житомирська область ухвалила рішення послабити карантин. 1 липня відновили роботу поліклініки і амбулаторії (попередня електронна запис до лікарів обов'язкова).

І в Чернівцях на початку липня вирішили послабити карантинні обмеження. З 2 липня в громадський транспорт пускають всіх громадян, а не тільки за спецпроїзними довідок з роботи.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавіруса.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м. Севастополь.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани змогли приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старш ніж 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти людей, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ можуть здавати іспити.

Поновилося автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Одеська і ще вісім областей не готові до пом'якшення карантину.

Тим часом ми писали, як змінився ринок праці за карантин.

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