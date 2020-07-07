Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин

Через тривалий карантин, який в Україні ввели в березні через епідемію коронавірусу, в Україні збільшилося безробіття. Однак з травня обмеження почали пом'якшувати, що вплинуло на ринок праці. "Сьогодні" з'ясувало, яких фахівців зараз шукають і скільки грошей пропонують

Що змінилося на ринку праці

З початком карантину змінився підхід до роботи. Багато компаній відправили своїх співробітників по домівках, щоб ті працювали віддалено, наскільки це можливо. Наприклад, на OLX Робота з лютого по квітень запит на віддалену роботу збільшився на 83%. А з продовженням карантину і кількість вакансій загалом почала зростати.

"Попри те, що в країні все ще діють карантинні обмеження, з квітня по травень кількість вакансій зросла у всіх сферах, представлених на OLX Робота. Водночас, схожа тенденція спостерігається, якщо порівняти травень з "докарантинним" лютим, практично у всіх категоріях пропозицій стало більше, в деяких – навіть в два або в три рази: в сферах сервісу та побуту (+ 156%) і охорони (+ 219% )", – зазначають в компанії OLX.

Роботодавці зазначають, що ринок праці за час карантину скоротився, адже багато компаній зазнали фінансових втрат, були змушені закрити або тимчасово зупинити реалізацію масштабних проєктів. Разом з тим, кількість претендентів зросла, а їх запити знизилися.

"Претендентів стало набагато більше, і вони стали лояльніші до вимог роботодавця. Якщо раніше рекрутерам доводилося самостійно шукати можливих кандидатів, то зараз достатньо опублікувати вакансію на одному зі спеціалізованих сайтів і отримати безліч відгуків. Кандидати можуть самі писати або дзвонити роботодавцю. В основному це фахівці, які раніше працювали у сфері послуг, торгівлі, логістиці, тобто, галузях, які найбільше постраждали під час карантину", – каже Антоніна Стадник, HR generalist компанії UAPAY.

Хоча багато промпідприємств перестали відчувати гострий брак кадрів, з очікуваним відкриттям кордонів ситуація може змінитися.

"Повною мірою картина на цьому етапі незрозуміло – багато невизначеності з режимом в'їзду до країн ЄС, куди традиційно українці їздять на заробітки. Тому ситуація далі може розвиватися у декількох напрямках, залежно від того, чи зможуть найближчим часом заробітчани виїхати чи ні. Зараз багато вичікують. Подальше пожвавлення поки бачиться реальним у сферах, пов'язаних з доставкою і онлайн-сервісами", – пояснює Валентина Пучка, HR-директор EDS Engineering.

Зараз же багато претендентів готові йти працювати на менші гроші, обумовлюючи, що очікують перегляду фінансових умов після закінчення карантину.

"Битва компаній за таланти не припинилася. Але процес їх пошуку для компаній-лідерів своїх галузей спростився – співробітники компаній, в яких вже почалися проблеми, стали частіше замислюватися про необхідність зміни своїх компаній на користь фінансово стійкіших і стабільніших", – каже Надія Омельченко, віцепрезидент компанії" ІТ інтегратор ".

Хоча затребуванішими стають позиції, в яких можна повноцінно працювати в онлайн-форматі, радикально нових професій карантин не створив. Водночас ситуація з вірусом істотно змінила критерії ефективності та якості роботи.

Кого шукають роботодавці

У рекрутинговому порталі Jooble нам розповіли, що в докарантинний період 2020 року (січень-лютий) серед сфер, в яких найбільше розміщували вакансії на їхньому сайті, були управління персоналом, освіта та інформаційні технології. Стабільно багато вакансій є в оптовій і роздрібній торгівлі.

"З настанням карантину, в березні-квітні, роботодавці стали більше розміщувати вакансій, пов'язаних з роботою в сфері транспорту і логістики, а також будівництва і архітектури. У період адаптивного карантину (травень-червень) в списку галузей з найбільшою кількістю вакансій були управління персоналом та інформаційні технології, а також вакансії сфери транспорту і логістики", – кажуть експерти.

З січня по червень включно найменшу кількість вакансій на рекрутинговому порталі розміщували у сфері юриспруденції, охорони, дизайну, а також ЗМІ та поліграфії. У докарантинний період і період адаптивного карантину в списку найменш популярних сфер для розміщення вакансій були бухгалтерський облік, аудит, консалтинг, а в березні-квітні найменше шукали персонал компанії зі сфери нерухомості.

Претенденти ж частіше цікавилися вакансіями в оптово-роздрібній торгівлі, транспорті, логістиці, виробництві, будівництві, а також такому напрямку як бухгалтерський облік, аудит і консалтинг.

"З початку березня і станом на кінець червня однією з найбільш затребуваних індустрій серед претендентів залишається охорона і безпека. З настанням адаптивного карантину, в травні-червні, знову збільшилася кількість пошукових запитів на роботу у виробництві та сфері будівництва та архітектури", – кажуть фахівці.

Експерти grc.ua розповіли нам, що серед галузей, які найбільше постраждали від коронакризи і відчутно скоротили кількість вакансій, виявилися готелі, ресторани, туристичні оператори, салони краси, непродуктовий ритейл.

У сфері гостинності навесні традиційно відбувається активний пошук персоналу, що передує сезону відпусток і збільшення попиту на послуги цієї сфери. Однак у березні цього року кількість вакансій у сфері зменшилася більше ніж на 50% у порівнянні з лютим і ще майже на 40% в квітні у порівнянні з березнем. І ті пропозиції про роботу, які розміщувалися, були скоріше на перспективу, а не на оперативне працевлаштування. Відчутно скоротилася кількість вакансій від компаній, які надають послуги для населення (салони краси, туристичні компанії, домашній персонал, пошиття, ремонт одягу та взуття, центри розваг і т.п.)", – кажуть аналітики.

Антоніна Стадник зазначила, що бізнес сьогодні мігрує в онлайн, тому актуальними будуть фахівці з онлайн-маркетингу, онлайн-продажу, технічної підтримки, кур'єрської доставки і тощо

"У віддаленішій перспективі може виникнути дефіцит працівників тих професій, які сьогодні особливо постраждали внаслідок карантину. Це такі сфери як "офлайн" торгівля, логістика, сфера послуг, туристичний бізнес, будівництво. Адже частина співробітників може просто перепрофілюватися на інші види діяльності, і коли ці індустрії знову почнуть відроджуватися, виявиться, що працювати там вже нікому. Втім, найближчим часом ми не побачимо значного стрибка у попиті на новий персонал, оскільки бізнесу потрібен якийсь час на відновлення і досягнення докризового рівня. Хоча, починаючи з червня, претендентам вже трохи легше знайти роботу", – каже Стадник.

Наталія Журба, HR менеджер IT компанії Phase One Karma, зазначила, що перехід в діджитал став ключовим моментом для українського бізнесу.

"Під час карантину багато компаній стали розширювати свою присутність онлайн і в соцмережах, тому попит на SMM-менеджерів, дизайнерів і IT-розробників виріс. Також зараз шукають досвідчених devops інженерів, щоб вирішити проблеми взаємодії розробників та інших фахівців, що особливо проблематично на віддаленій основі", – пояснює Журба.

Скільки платять після карантину

У компанії OLX кажуть, що до карантину (в лютому) ТОП-5 затребуваних серед роботодавців професій виглядав наступним чином: водій, продавець, кухар, офіс-менеджер і вантажник. У травні ж переваги роботодавців дещо змінилися.

"Хоча найчастіше все ще потрібні водії – за даними OLX Робота, в травні для них розмістили 5,2 тис. вакансій, що на 16% більше, ніж у квітні. Пропонують їм в середньому 18 250 грн. На другому місці продавці – кількість пропозицій для них зросла на 37% тільки за один місяць і становила 3,9 тис. вакансій. Цим співробітникам готові платити близько 8 500 грн. Активно шукали комплектувальників – у травні вони могли вибрати собі місце роботи серед 1,5 тис. вакансій з середньою зарплатою розміром 11 тис. грн. Приблизно стільки ж пропозицій розмістили і для штукатурів, однак пропонують їм в два рази більше – близько 22,5 тис. грн на місяць. У ТОП-5 також потрапили водії UBER – 1,4 тис. вакансій у травні", – кажуть у компанії.

У Jooble кажуть, що в січні-лютому роботодавці найчастіше шукали нянь, домробітниць, кухарів, охоронців, водіїв. Та зарплатна вилка за цими професіями сильно залежала від регіону. Так, няням пропонували зарплату від 5 до 35 тис. грн/міс., домробітницям від 5 до 32 тис. грн/міс., кухарям від 400 до 1000 грн на день, охоронцям від 4,7 до 14 тис. грн/міс. , а водіям від 4 до 35 тис. грн/місяць.

Водночас користувачі шукали на Jooble роботу охоронцем, різноробочим, пакувальником, водієм і швачкою.

А вже у березні-квітні найчастіше шукали таких фахівців: кухар – зарплата від 5 тис. до 20 тис. грн; охоронець – від 4700 грн на місяць до 14 тис. грн; продавець – від 4 тис. до 17 тис. грн; торговий представник з авто – від 10 тис. до 30 тис. грн; водій таксі – від 10 тис. до 27 тис. грн.

"За період травень-червень роботодавці найчастіше шукали за допомогою Jooble пакувальників, пропонуючи зарплату від 10 до 18 тис. грн на місяць; різноробочих – від 6 до 15 тис. грн; швачок – від 5 до 25 тис. грн; охоронців – від 4,7 грн до 18 тис. грн. Також в цей час почали публікуватися вакансії офіціантів, яким роботодавці обіцяли в різних містах України від 6 до 20 тис. грн на місяць. З боку здобувачів на сайті Jooble в травні-червні фіксували найбільший інтерес до роботи водієм, кур'єром, зварювальником, охоронцем і продавцем", – підсумували аналітики.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину в Україні відкрилося 86% ресторанів.

Тим часом у червні в Україні зріс рівень безробіття.