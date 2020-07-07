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07 липня 2020, вівторок, 12:15 5
Суспільство 2020-07-07T13:17:25+03:00
Українські Новини
Одеська область і ще вісім регіонів не готові до пом'якшення карантину

Одеська область і ще вісім регіонів не готові до пом'якшення карантину

Анна Рудык
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Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

На 7 липня 9 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 6 липня Одеська область знову визнана такою, що не відповідає критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (62,05%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (20,76), Одеська (23,44) та Чернігівська (14,70) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (25,52%), Закарпатська (17,24%), Івано-Франківська (13,11%), Рівненська (15,19%), Харківська (11,47%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (19,61%) Донецька (122,71%), Івано-Франківська (14,11%), Тернопільська (47,31%) області.

У Києві заповненість становить 39,16%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 94,87, частка позитивних ПЛР-тестів — 5,01%, динаміка — 0,07%.

Як повідомляли Українські Новини, 6 липня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 564 до 49 607 кількість померлих від захворювання — на 21 людину до 1 283 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,9%, кількість нових летальних випадків — на 61,5%.

Також вчора Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

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