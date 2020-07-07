До випадку в Греції українських туристів вже раз затримували в аеропорту, – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що випадок затримання українських туристів по прильоту в Греції — не перший, але попередній випадок не був публічним.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Випадок з українцями в Греції, які прилетіли в аеропорт Афін, але не були пропущені на територію Греції – це другий такий випадок. Перший обійшовся без галасу. Але вже була така ситуація", — сказав він.

Міністр засмучений тим, що перша така ситуація не стала уроком для авіакомпаній.

"Вони продовжили брати на борт громадян України заздалегідь знаючи, що їх не пустять на територію країни Європейського Союзу, в яку вони прибувають", — сказав він.

Кулеба нагадав, що одну дівчину з рейсу в Афіни пропустили транзитом в іншу країну Європейського Союзу, а 12 з 16 затриманих, з його слів, вже заброньовані квитки на два авіарейси найбільшого лоукост-авіакомпанії Європи Ryanair (Ірландія) за рахунок компанії, які відбудуться сьогодні о 17:10 21:55.

"Посольство активно працює з органами влади Греції, щоб нашим громадянам зберегли можливість подальших подорожей в країни Європейського Союзу. Зараз домовилися, що вони не отримали депортацію", — повідомив міністр.

Він також заявив, що МЗС звернувся до Міністерства інфраструктури та Державній авіаційній службі з проханням провести роз'яснювальну роботу з авікомпаніями, щоб вони не продавали українцям квитки в країни, які не дозволяють в'їзд з туристичною метою.

"Будь ласка, не намагайтеся заробити зайву копійку на авіаквитку для українця, який купує квиток у країну ЄС, знаючи заздалегідь що висадивши цієї людини з борту літака ви залишаєте його один на один з проблемами. У ситуації пандемії ми всі повинні діяти відповідально, і ми розраховуємо на ефективну взаємодію і партнерство з авіакомпаніями", — сказав він.

Міністр також закликав українців не витрачати даремно гроші і не створювати собі проблеми, а ретельно перевіряти правила в'їзду в країну перед тим, як купити квиток.

"І будь ласка, дорогі українці, не тіште себе ілюзіями, що при перетині кордону іншої країни ви проскочите, дозвольте запитання, чи зможете когось умовити. Пандемія — це не той випадок, коли "якось воно вирішиться". Країни жорстко контролюють міграційні потоки, щоб запобігти поширенню інфекції. Тому не розраховуйте на те, що головне — кудись долетіти, а там вже точно якось вирішиться. Досвід наших співвітчизників у Греції демонструє, що це не так", — підкреслив Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня українських туристів по прильоту в Афіни відправили в ізолятор. Ці затримані в Греції українці провели в камері три дні.

Авіакомпанії Wizz Air Ryanair і переклали відповідальність на туристів дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

В'їзд українців до Греції з туристичною метою наразі заборонено, оскільки Євросоюз вирішив не відкривати кордони для України з 1 липня.

Наразі українським туристам відкритий в'їзд в 23 країни, але низка з них зобов'язують після перетину кордону пройти 14-денний карантин.

Раніше ми писали, кого сусідні країни України пропускають на кордоні і описували правила виїзду за кордон в низку країн, які приймають українських туристів.

Наприклад, Туреччина не вимагає дотримання жорстких правил, але для в'їзду до Туреччини громадянам України необхідно оформити страховку на випадок коронавірусу.