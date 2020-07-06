Затримання українців у Греції. Авіакомпанії вказують на відповідальність туриста

Після того, як 17 українців були затримані в Афінах і провели в ізоляторі вже другу ніч, авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) зазначили, що на туристові лежить відповідальність за перевірку обмежень на поїздки в країні, в яку він летить.

Про це йдеться на сайтах компаній, передають Українські Новини.

Wizz Air повідомляє, що мандрівник зобов'язаний перевірити обмеження на поїздки в країну у місцевої влади і переконатися в доступності в'їзду/виїзду з даної країни.

При цьому Wizz Air пропонує відшкодування, якщо пасажир добровільно скасував поїздку.

Ryanair зазначає, що через пандемію Covid-19 пасажиру може знадобитися заповнити та надати додаткові проїзні документи перед поїздкою, і просить пасажира переконатися, що він перевірив останні обмеження на поїздки і вимоги конкретної країни, перш ніж летіти.

Згідно з інформацією компанії, якщо пасажир не надасть обов'язкову документацію, місцева влада відмовить йому в поїздці.

Як повідомляли Українські Новини, 17 українцям, серед яких 2 дітей, на паспортному контролі в Афінах відмовили у в'їзді в країну і відправили в ізолятор.

Зазначається, що повернення затриманих громадян планується на 6 і 7 липня. МЗС звертає увагу громадян України на необхідність уважного вивчення інформації про режим в'їзду до Греції.