Вибіркові тести і "карантинні готелі": які правила в'їзду в Грецію після відновлення авіасполучення

В той час, як в липні деякі країни почнуть приймати відпочивальників, після відновлення авіасполучення правила в'їзду в Грецію будуть залежать не від національності туристів, а від аеропорту вильоту і змінюються в залежності від розвитку в країнах ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це Українським Новинам повідомило посольство України у Греції.

З 15 червня Греція відновить авіасполучення з 29 країнами, умови прийому туристів з яких вже відомі, а з Україною Греція може відновити сполучення з 1 липня в разі стабільності епідеміологічної ситуації.

"Міністерство туризму Греції оприлюднило умови прийому країною іноземних гостей з 15 червня 2020 року. Основним орієнтиром для застосування спеціальних заходів визначені аеропорти країн, з яких прибувають туристи, незалежно від їх національності", – пояснило посольство.

Список безпечних і небезпечних аеропортів (з точки зору епідемічної ситуації в країнах) формує Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA).

Туристи, які прибувають в Грецію з аеропортів країн з негативною епідемічною ситуацією, мають обов'язково пройти тест на коронавірус і залишитися на день в "карантинному готелі".

Якщо тест не виявить у них вірус, то їм треба буде залишитися на карантині ще 7 днів, а якщо виявить – 14 днів під наглядом медичного персоналу.

У свою чергу пасажирів, що прибувають з безпечних аеропортів, у Греції будуть вибірково тестувати на коронавірус.

"Тестування і проживання в "карантинному готелі" на сьогодні здійснюється за рахунок грецької сторони", – зазначило посольство.

При цьому дипломатична установа звертає увагу, що встановлені правила не є остаточними і можуть змінюватися.

"Грецькі компетентні органи продовжують стежити за розвитком поширення коронавірусу в світі і відповідно змінюють свої рекомендації. Прикладом є нещодавня ситуація, що склалася з Qatar Airlines. Греція заборонила авіасполучення з Катаром до 15 червня 2020 після того, як у 12 пасажирів з 91, які прибули рейсом з Дохи, виявили позитивні тести на коронавірус", –зазначило посольство.

З 15 червня міжнародні рейси будуть виконуватися з Афін і Салонік в Румунію, Сербію, Болгарію, Північну Македонію, Албанію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Німеччину, Австрію, Словенію, Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Норвегію, Данію, Швейцарію, Мальту, Хорватію, Чорногорію, Кіпр, Ліван, Ізраїль, Китай, Південну Корею, Японію, Австралію та Нову Зеландію.

З 1 липня перелік країн може бути розширений, враховуючи епідемічну ситуацію в них, рекомендації EASA та Комітету з питань інфекційних захворювань Міністерства охорони здоров'я Греції.

Якщо в їх перелік буде включена Україна, то за оперативною інформацією про особливості в'їзду і виїзду можна стежити на сайті МЗС, на спеціальному веб-порталі поради подорожуючим.

Також, якщо Греція відновить повідомлення з Україною з 1 липня, то українським туристам буде корисною інформація Національної організації охорони здоров'я Греції і аеропорту Афін.

Як повідомляли Українські Новини, керівник київського відділу туристичного агентства "Поїхали з нами" Олена Буцин заявила, що агентству поки не надали перелік умов, за яких український турист отримає дозвіл на в'їзд в певну країну.