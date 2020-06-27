ЄС вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня

Європейський Союз опублікував список країн, для яких відкриє кордони з 1 липня, до якого не потрапила Україна. Про це йдеться в повідомленнях видань Politico і The New York Times, передають Українські Новини.

Повідомляється, що ЄС вирішив з 1 липня відкрити доступ для країн, де рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за останні два тижні на 100 000 населення.

В Україні число нових випадків за останні 2 тижні перевершує середній показник по ЄС.

Брюссель також оцінює, чи є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розглядає, як країна справляється з епідеміями і наскільки надійні дані.

Так, в першу редакцію списку увійдуть менш 20 країн, і України у списку немає.

Згідно з повідомленням New York Times, повний перелік, погоджений у п'ятницю, включає Алжир, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорію, Марокко, Нової Зеландії, Руанду, Сербію, Південну Корею, Таїланд, Туніс, Уругвай, Андорри, Сан-Марино, Монако і Ватикан.

Наголошується, що Китай буде включений у список, якщо він також відкриє свої кордони для мандрівників з Європейського союзу, оскільки взаємне відкриття є одним з критеріїв.

Наголошується, що попередньо обговорювалися 2 варіанти списків з 47 і 54 країн.

У повідомленнях наголошується, що список третіх країн, чиїм громадянам буде відкритий в'їзд в ЄС, буде оновлюватися кожні 2 тижні з урахуванням розвитку подій.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус почала падати, а смертність продовжує зростати.

Тим часом з понеділка Угорщина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною.