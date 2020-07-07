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07 липня 2020, вівторок, 08:21 23
Суспільство 2020-07-07T12:15:05+03:00
Українські Новини
Затримані в аеропорту Афін українці провели в ізоляторі третю ніч

Затримані в аеропорту Афін українці провели в ізоляторі третю ніч

Валерия Драгомирова
Карантин, Українці, Затримання українців, подорожі, правила перетину кордону, українці в Афінах
Українці в ізоляторі Афін. Фото надане
Українці в ізоляторі Афін. Фото надане "Європейської правді" один з пасажирів

Українці, яким 4 липня було відмовлено у в'їзді в Греції, провели третю ніч в ізоляторі аеропорту Афін. Про це пише пише "Європейська правда".

Наразі там перебувають 16 українців, у тому числі двоє дітей. У понеділок одного із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Ганни Левковської зробили виняток як для студентки. Спочатку вона прямувала транзитом у Францію на навчання.

Решта громадян України залишаються в так званому "накопичувачі" для нелегальних мігрантів. Вони як і раніше перебувають окремо в чоловічому і жіночому блоках.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair і Wizz Air в Київ. Цими компаніями прилетіли українці в Афіни і ними повинні повертатися.

Втім, станом на ранок вівторка невідомо, чи є домовленість про те, що компанії заберуть українців. Квитки вони не купували.

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС планували повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня. Також авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідин країни в'їзду.

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