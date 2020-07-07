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  • Українським туристам відкрито в'їзд у 23 країни: повний перелік
07 липня 2020, вівторок, 10:55 27
Світ 2020-07-07T12:15:04+03:00
Українські Новини
Українським туристам відкрито в'їзд у 23 країни: повний перелік

Українським туристам відкрито в'їзд у 23 країни: повний перелік

Виолетта Чайковская
Коронавірус, обмеження пересування, Відкриття кордонів, правила перетину кордону, Відкриті кордони
Туризм, подорож. Фото: pixabay.com
Туризм, подорож. Фото: pixabay.com

Українським туристам відкрито в'їзд в 23 країни.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Для українців відкриті 23 країни", — сказав він.

Серед них як країни, в які дозволено безвізовий в'їзд, так і ті, куди необхідна віза, а також ті, які не вимагають дотримання особливих умов, і ті, які зобов'язують пройти 14-денний карантин.

12 з цих країн досить популярні серед українських туристів, решта 11 користуються меншим попитом.

"Популярні напрямки: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Корея. Також відкриті не менш прекрасні країни, але в які ми не спостерігаємо масового припливу українських мандрівників: Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови", — перерахував міністр відкриті країни.

Більшість країн Європейського Союзу залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні.

Кулеба сумнівається, що в найближчий тиждень ЄС відкриє кордони для України.

"Ключовий критерій - кількість хворих на 100 тис. населення має бути не більше середнього показника в Євросоюзі. Станом на минулий тиждень це було 16 хворих на 100 тис.", — пояснив міністр.

На 1 липня показник захворюваності COVID-19 в Україні становив 58 випадків на 100 тис. населення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми писали, кого сусідні країни України пропускають на кордоні і описували правила виїзду за кордон в низку країн, які приймають українських туристів. Наприклад, Туреччина не вимагає дотримання жорстких правил, але для в'їзду до Туреччини громадянам України необхідно оформити страховку на випадок коронавірусу.

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