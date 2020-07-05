Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор

Поки громадяни України можуть в'їжджати з туристичною метою в 6 країн, в Греції в аеропорту Афін затримали 17 українців з Києва, які прилетіли напередодні двома рейсами – в ЄС все ще діє заборона на в'їзд представників третіх країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на контакт серед затриманих пасажирів.

Українці прилетіли до Афін 4 липня ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів з "Борисполя" до 18:00) і авіакомпанії Wizz Air (вилетів в 18:45 з аеропорту "Київ").

На паспортному контролі 17 українцям відмовили у в'їзді в країну і в автозаку відправили в ізолятор на території аеропорту. Серед затриманих 15 дорослих та двоє дітей 8 і 9 років.

"Коли ми приїхали в "Жуляни" нас на реєстрації строго розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили", - розповідає один з пасажирів.

За його словами, в українців намагалися взяти згоду на депортацію.

У пасажирів забрали всі речі, в тому числі ноутбуки, дозволивши залишити телефони, але без зарядних пристроїв. Крім того, у камерах у туалетах немає мила і туалетного паперу. Їх треба купувати за свій рахунок. На підлозі камери лежать мертві таргани. Воду та їжу їм теж не надають.

При цьому затриманим українцям вдалося зв'язатися з консулом, і вона заявила, що вони не мали права на в'їзд і тепер повинні повертатися в Україну тими ж рейсами, якими прилетіли. Це можливо не раніше вівторка. Консул пообіцяла зв'язатися з місцевою владою, щоб допомогти у вирішенні даної ситуації. Крім того, допомогу обіцяли надати співробітники МЗС України.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський союз вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що вже 5 країн відкрили свої кордони для українських туристів, але через несприятливу епідситуацію інші цього не роблять.