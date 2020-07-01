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01 липня 2020, середа, 12:48 12
Суспільство 2020-07-01T13:45:03+03:00
Українські Новини
Для подорожі в Туреччину необхідно оформити спецстраховку, – посольство

Для подорожі в Туреччину необхідно оформити спецстраховку, – посольство

Виолетта Чайковская
відпочинок в Туреччині, Відкриття кордонів, Коронавірус в Туреччині, відновлення авіасполучення, Літня відпустка
Туреччина, курорт. Фото: makintour.com
Туреччина, курорт. Фото: makintour.com

Українцям для подорожі в Туреччину з 1 липня необхідно оформити страховку на випадок захворювання на COVID-19.

Про це Українським Новинам повідомило посольство України в Туреччині.

"З 1 липня Туреччина пропонуватиме туристам оформити страхування з покриттям випадків, пов'язаних з виявленням захворювання COVID-19. Такий страховий поліс можна буде придбати онлайн, у туроператора, під час купівлі авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття", — повідомила пресаташе посольства Ганна Шмик.

При в'їзді до Туреччини необхідно буде пройти медичне обстеження в пункті пропуску.

Обов'язкове тестування на коронавірус при в'їзді до Туреччини не встановлено.

Також по прибуттю не треба дотримуватися режиму самоізоляції.

У разі виявлення у туриста симптомів COVID-19 турецька сторона безкоштовно проведе ПЛР-тест на коронавірус.

Туреччина скасувала обмеження на в'їзд іноземців з 11 червня повітряним, морським і наземним шляхом (крім сухопутного кордону з Іраном).

З 1 липня Туреччина відновила пасажирські перевезення з Україною.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина заборонила брати з собою ручну поклажу понад 5 кг.

МОЗ віднесло до "зелених зон" Туреччину – після повернення в Україну самоізоляція не знадобиться.

 

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