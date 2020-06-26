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  • Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до 2 серпня
26 червня 2020, пʼятниця, 08:29 11
Світ 2020-06-26T10:00:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до 2 серпня

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до 2 серпня

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, обмеження пересування, Закриття кордонів
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

Влада Ізраїлю вирішила продовжити заборону на в'їзд до країни для іноземців до 1 серпня тоді як ізраїльські авіакомпанії скасували всі рейси з Києва. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Згідно з розпорядженням, заборона стосуватиметьмя людей, які не є громадянами або резидентами Ізраїлю.

Заборону оголосили в березні, щоб зупинити поширення COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Грузія продовжила закриття кордонів на в'їзд і виїзд до 31 липня.

Крім того, в Євросоюзі сперечаються про список країн, для яких відкриють кордони з 1 липня. України серед них немає.

Однак незважаючи на це, українцям дозволили в'їзд до Чорногорії, але при одній умові.

Також з 26 червня Північна Македонія відкриє кордони і відновить авіасполучення без самоізоляції.

Тим часом, в Єгипті для туристів скасували до 31 жовтня візовий збір, а також послабили карантин ще більше, а в США до кінця року зупинили видачу робочих віз.

Крім цього, МЗС запустило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон.

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