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25 червня 2020, четвер, 13:18 15
Європа 2020-06-25T14:32:07+03:00
Українські Новини
В Євросоюзі сперечаються про список країн, для яких відкриють кордони з 1 липня. України серед них немає, – ЗМ

В Євросоюзі сперечаються про список країн, для яких відкриють кордони з 1 липня. України серед них немає, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Євросоюз, Європа, Відкриття кордонів, Послаблення карантину
Кордон з Євросоюзом. Фото: etias.com
Кордон з Євросоюзом. Фото: etias.com

Євросоюз все ще не визначав список країн, яким буде дозволено в'їжджати на територію країн-членів ЄС з 1 липня, однак ЗМІ повідомляли, що на свою територію вони впустять не всіх і обмеження на перетин кордону діятимуть для громадян США, Росії і Бразилії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з інформацією відомства, представники країн ЄС дійшли лише до того, що остаточний список буде складатися з приблизно 20 країн світу. З європейських країн, що не входять до складу ЄС, право на в'їзд можуть отримати три балканські (Боснія, Чорногорія і Сербія) і три карликові (Андорра, Монако і Ватикан) держави.

Спочатку в списку також фігурувала Грузія (населення майже 4 мільйони людей), але поки її там немає. Зазначається, що у ЄС сумніваються в медичній системі держави, яке буде здатне впоратися з контролем захворюваності на коронавірусну інфекцією, хоча фактично зараз епідемія в Грузії знаходиться під контролем.

Продовження узгодження відбудеться в п'ятницю, 26 червня.

України до списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, не було з самого початку. Як повідомлялося, з останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, мешканців яких будуть пускати туристів у Шенгенську зону.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ очікує, що наступного тижня кількість хворих на коронавірус у світі досягне відмітки 10 млн.

Тим часом захворюваність в Україні зростає вже третій день поспіль, сягаючи майже тисячі нових випадків останні три доби. Загальна кількість хворих – 40 008.

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