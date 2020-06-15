Ізраїльська авіакомпанія скасувала авіарейси з Києва

Поки Австрія подовжує заборону на авіасполучення з Україною, авіакомпанія Israir (Ізраїль) скасувала рейси "Київ - Тель-Авів - Київ" 15 червня.

Про це свідчать дані онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область), передають Українські Новини.

Згідно з ним, Israir планувала виліт з Києва до Тель-Авіва у 16:10, приліт до Києва о 15:10.

Прес-служба аеропорту зазначила, що заплановані рейси були чартерними.

В аеропорту не повідомили про причину скасування рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Бориспіль" планував обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.

Тим часом, уряд відкрив пункти пропуску в українських аеропортах і дозволив в'їзд для іноземців, хоча і не для всіх.

МОЗ має намір встановити, що при показнику захворюваності на коронавірус у понад 40 активно хворих на 100 тис. населення країна буде віднесена до "червоної зони" щодо епідемічної ситуації. Гостей з таких країн в Україну не пустять.