Українцям дозволили в'їзд до Чорногорії за умови негативного ПЛР-тесту на коронавірус

Тоді як кілька сусідніх країн відкрили кордони для українців, громадяни України можуть відвідати Чорногорію за умови негативного тесту на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це український консул в Чорногорії Михайло Шматов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Таким чином, починаючи з 22 червня, українські громадяни можуть в'їжджати в Чорногорію при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19", — написав він.

З його слів, це повинен бути саме ПЛР-тест, експрес-тест не підходить; тест має бути зроблено як мінімум за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів); тест повинен бути роздрукований (переклад на англійську або чорногірську бажаний, але не обов'язковий).

Крім цього, тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025.

Проте, посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок у Чорногорію і використовувати замість цього прямі перельоти або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.

Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.

Як повідомляли Українські Новини, до липня українці не зможуть в'їхати в Молдову через надзвичайний стан у сфері громадського здоров'я.

Кордони Євросоюзу залишаються закритими для українських туристів у зв'язку з високою кількістю хворих на коронавірус.