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23 червня 2020, вівторок, 16:53 5
Африка 2020-06-23T20:15:05+03:00
Українські Новини
В Єгипті послаблюють карантин і скасовують візовий збір

В Єгипті послаблюють карантин і скасовують візовий збір

Елизавета Кесельман
Туризм, Відпустка, Єгипет, Відпочинок за кордоном, тури в Єгипет, відпустка за кордоном, Відпустка 2020
Єгипет. Фото: ru.wikipedia.org
Єгипет. Фото: ru.wikipedia.org

Влада Єгипета перед тим, як відновити авіасполучення, вирішила скасувати більшість карантинних обмежень, а також скасовує візовий збір для туристів. Про це передає Reuters.

Як зазначається, з 27 червня в Єгипті запрацюють ресторани і кафе, але вони будуть працювати при 25% заповнення. З такою ж умовою влада дозволила відкрити театри і кінотеатри.

Релігійні заклади, мечеті і храми будуть відкриті для щоденних молитов.

Водночас залишаються закритими пляжі і парки, а громадський транспорт буде працювати з перервою з опівночі до 4:00.

Водночас наголошується, що послаблення карантину може бути скасовано, у разі не дотримання заходів обережності.

Також влада прийняла рішення до 31 жовтня не стягувати плату за візи. Так, туристи зможуть заощадити 25 доларів.

Як повідомляли Українські Новини, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти.

Крім того, Польща відновила міжнародне залізничне сполучення, а в США зупинили видачу робочих віз до кінця 2020 року.

Також МЗС запустило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон.

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