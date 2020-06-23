З 26 червня Північна Македонія відкриє кордони і відновить авіасполучення без самоізоляції

Влада Північної Македонії після того, як в країні почали фіксувати нові спалахи коронавірусу, заявила про рішення з 26 червня відкрити кордони, а з 1 липня відновити роботу аеропортів. Про це зазначається в повідомленні пресслужби Північної Македонії.

Як зазначає відомство, туристам не буде потреби в пред'явленні довідки про відсутність коронавірусу, а також перебувати на самоізоляції або обов'язковому карантині.

Також зазначається, що з 1 липня будуть відкриті міжнародний аеропорт в Скоп'є і аеропорт в Охриді.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 липня до наступного етапу послаблення карантину перейде Великобританія.

Крім того, в Єгипті для туристів скасували до 31 жовтня візовий збір, а також послабили карантин ще більше.

Також у США до кінця року зупинили видачу робочих віз, а відучора Польща відновила міжнародне залізничне сполучення.

Крім цього, МЗС запустив інтерактивну карту для планування подорожей за кордон.