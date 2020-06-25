підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Грузія залишиться закритою на в'їзд і виїзд ще місяць
25 червня 2020, четвер, 15:54 8
Світ 2020-06-25T18:00:03+03:00
Українські Новини
Грузія залишиться закритою на в'їзд і виїзд ще місяць

Грузія залишиться закритою на в'їзд і виїзд ще місяць

Елизавета Кесельман
Грузія, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru

Країни Євросоюзу сперечаються про те, яким країнам з 1 липня дозволять в'їжджати на свою територію. А от Грузія продовжила обмеження на міжнародні перельоти до 31 липня 2020 року. Про це говориться в повідомленні Агентства цивільної авіації, передає видання Бабель.

Пасажирів закликали не купувати квитки в Грузії, враховуючи нестабільну ситуацію з коронавірусом. Громадянам порадили чекати підтверджені дати поновлення перельотів.

Як зазначається, рішення про відновлення регулярного повітряного руху буде прийматися з урахуванням епідеміологічної ситуації в Грузії.

Грузія через пандемію коронавірусу з 21 березня повністю припинила повітряне сполучення у всіх напрямках, проте в планах влади було з 1 липня відкрити свої кордони для іноземних туристів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Грузія заявляла, що відкриє кордони з 1 липня.

Також Україна і Грузія готувалися синхронно відновити авіасполучення.

Крім того, з 8 червня у Грузії почали запроваджувати другий етап ослаблення карантину.

Більше новин про: Грузія коронавірус у світі Пандемія коронавірусу

Кабмін призначив в. о. міністра освіти Шкарлета
Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів
Новини
Курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль 17:40
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
47,5 млн гривень виділили Мінкультури для подолання наслідків COVID-19 17:19
Депутати хочуть змусити громадян обов'язково платити ріелторам при угодах з нерухомістю 17:16
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
більше новин
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, де очікують підтоплення 10:26
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
більше новин
Албанія, США, Ірландія і Сербія готові приймати українців без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok