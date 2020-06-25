Грузія залишиться закритою на в'їзд і виїзд ще місяць

Країни Євросоюзу сперечаються про те, яким країнам з 1 липня дозволять в'їжджати на свою територію. А от Грузія продовжила обмеження на міжнародні перельоти до 31 липня 2020 року. Про це говориться в повідомленні Агентства цивільної авіації, передає видання Бабель. Пасажирів закликали не купувати квитки в Грузії, враховуючи нестабільну ситуацію з коронавірусом. Громадянам порадили чекати підтверджені дати поновлення перельотів. Як зазначається, рішення про відновлення регулярного повітряного руху буде прийматися з урахуванням епідеміологічної ситуації в Грузії. Грузія через пандемію коронавірусу з 21 березня повністю припинила повітряне сполучення у всіх напрямках, проте в планах влади було з 1 липня відкрити свої кордони для іноземних туристів. Як повідомляли Українські Новини, раніше Грузія заявляла, що відкриє кордони з 1 липня. Також Україна і Грузія готувалися синхронно відновити авіасполучення. Крім того, з 8 червня у Грузії почали запроваджувати другий етап ослаблення карантину.