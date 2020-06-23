США зупинили видачу робочих віз до кінця року

До кінця 2020 року влада Сполучених Штатів прийняли рішення зупинити видачу робочих віз в той час, як пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп, пішення набуде чинності з 24 червня, повідомляє пресслужба Білого дому.

Як наголошується, указ не стосується тих, хто вже перебуває на території Сполучених Штатів.

Зокрема, указ поширюється на візи H-1B (для кваліфікованих робітників, в тому числі в технологічній галузі та науки), H-2B (для сезонних робітників, наприклад, для працівників готелів або будівельних компаній), H-4 (для подружжя, власників віз H-1B), L-1 (для керівників, які працюють у великих корпораціях) та деякі візи J-1 (для наукових співробітників, викладачів та учасників культурних програм та робочих програм з обміну).

Як повідомляли Українські Новини, попри зупинку видачі віз, США відкрили свої кордони для українців за певних правил.

Тим часом, у Нью-Йорку хочуть знести пам'ятник Теодору Рузвельту, проте Дональд Трамп виступає проти цього.