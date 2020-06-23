підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 15:57 8
Америка 2020-06-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
США зупинили видачу робочих віз до кінця року

США зупинили видачу робочих віз до кінця року

Елизавета Кесельман
Україна-США, віза в США, Коронавірус в США, Пандемія коронавірусу, Робоча віза
Віза США. Фото: power.pereless.com
Віза США. Фото: power.pereless.com

До кінця 2020 року влада Сполучених Штатів прийняли рішення зупинити видачу робочих віз в той час, як пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп, пішення набуде чинності з 24 червня, повідомляє пресслужба Білого дому.

Як наголошується, указ не стосується тих, хто вже перебуває на території Сполучених Штатів.

Зокрема, указ поширюється на візи H-1B (для кваліфікованих робітників, в тому числі в технологічній галузі та науки), H-2B (для сезонних робітників, наприклад, для працівників готелів або будівельних компаній), H-4 (для подружжя, власників віз H-1B), L-1 (для керівників, які працюють у великих корпораціях) та деякі візи J-1 (для наукових співробітників, викладачів та учасників культурних програм та робочих програм з обміну).

Як повідомляли Українські Новини, попри зупинку видачі віз, США відкрили свої кордони для українців за певних правил.

Тим часом, у Нью-Йорку хочуть знести пам'ятник Теодору Рузвельту, проте Дональд Трамп виступає проти цього.

Більше новин про: Україна-США віза в США Коронавірус в США Пандемія коронавірусу Робоча віза

Зеленський готовий прийняти Трампа в Україні швидш...
В Україні за добу смертність від коронавірусу зрос...
США починає відкривати кордони: правила в'їзду для...
Заборона на в'їзд українців до Молдови діє до липн...
Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі 18:36 Документ
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США 17:57
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок 17:55
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко 17:34
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок 17:28
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok