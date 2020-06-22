Після того, як Євросоюз запустив сайт про відкриття кордонів і туризму Міністерство закордонних справ (МЗС) запустило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми вирішили запустити інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії COVID-19", — сказав він.

Карта доступна на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

На ній можна побачити, в які країни світу наразі дозволено в'їзд, а через які дозволяється транзит.

"На першій карті зелені країни - куди в'їзд дозволено всім громадянам України, жовті - з посвідкою на проживання, помаранчеві - в'їзд заборонений. На другій зеленим позначені країни, через які транзитний проїзд дозволено без обмежень, жовтим - транзит можливий при деяких умовах, бордовий - заборонено транзит", — пояснив Кулеба.

З його слів, посольства України за кордоном будуть регулярно оновлювати інформацію на карті.

"Карта зараз запущена в тестовому режимі. Передбачаю, що зараз багато людей кинуться її дивитися, шукати цікаву інформацію. Тому якщо будуть якісь провисання, поставтеся до цього з розумінням", — сказав міністр.

Він запевнив, що карта буде діяти і оновлюватися до тих пір, поки в світі будуть залишатися обмеження, пов'язані з пандемією коронавіруса.

Кулеба також закликав українців разі планування поїздки за кордон зареєструватися в системі "Друг" на випадок непередбачених обставин.

Як повідомляли Українські Новини, з липня Туреччина почне приймати українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус.

Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийому туристів.

Європейський Союз з 15 червня тільки почав відкривати внутрішні кордони, а ось зовнішні, у тому числі для України, ЄС може відкрити кордони з липня, але за певних умов.