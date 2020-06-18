Після того, як Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський районний суд обрати для колишнього Президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше просила прокуратура, суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня

Таке рішення ухвалив суддя Сергій Вовк, передають Українські Новини.

З його слів, рішення обґрунтовано тим, що Офіс генпрокурора змінив клопотання про запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.

Вовк повідомив, що повинен вручити клопотання на ознайомлення стороні захисту.

Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Офіс генерального прокурора просить Печерський районний суд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенко, якому повідомили про підозру, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень.

Колишній Президент Петро Порошенко заявляє, що проти нього відкрили кримінальне провадження про розпалюванні міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Петро Порошенко переніс похорон свого батька,, щоб прийти на судове засідання.

Тим часом під судом зібралося більш ніж дві тисячі людей на підтримку Порошенка.