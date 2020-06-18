підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 16:35 15
Суспільство 2020-06-18T17:45:02+03:00
Українські Новини
Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня

Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня

Кира Молчанова
Суд, Печерський суд, Запобіжний захід, Екс-Президент України, Петро Порошенко, справа проти Порошенка, Сергій Вовк

Після того, як Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський районний суд обрати для колишнього Президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше просила прокуратура, суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня

Таке рішення ухвалив суддя Сергій Вовк, передають Українські Новини.

З його слів, рішення обґрунтовано тим, що Офіс генпрокурора змінив клопотання про запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.

Вовк повідомив, що повинен вручити клопотання на ознайомлення стороні захисту.

Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Офіс генерального прокурора просить Печерський районний суд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенко, якому повідомили про підозру, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень.

Колишній Президент Петро Порошенко заявляє, що проти нього відкрили кримінальне провадження про розпалюванні міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Петро Порошенко переніс похорон свого батька,, щоб прийти на судове засідання.

Тим часом під судом зібралося більш ніж дві тисячі людей на підтримку Порошенка.

Більше новин про: Суд Печерський суд Запобіжний захід Екс-Президент України Петро Порошенко справа проти Порошенка Сергій Вовк

Порошенко прибув до суду і виступив перед прихильн...
Більш ніж дві тисячі прихильників Порошенка протес...
Венедіктова просить суд обрати для Порошенка особи...
Проти Порошенка відкрили справу за отримання томос...
Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня
ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань
Новини
У Зеленської пневмонія середньої тяжкості, апарату ШВЛ вона не потребує, — Офіс Президента 17:46
Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними 17:25
Прихильники Порошенко під Печерським судом
Прихильники Порошенка рушили від Печерського суду на Банкову вимагати припинити "політичні репресії" 17:08
"Платформа Бойко" звинуватила Зеленського у свідомому зриві мирних переговорів по Донбасу 17:07
Черги в Грецію. Скріншот: youtube/Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5
На кордоні Греції з Болгарією — кілометрові черги туристів 17:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok