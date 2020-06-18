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18 червня 2020, четвер, 15:24 9
Суспільство 2020-06-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
Більш ніж дві тисячі прихильників Порошенка протестують біля суду проти "політичного переслідування"

Більш ніж дві тисячі прихильників Порошенка протестують біля суду проти "політичного переслідування"

Кира Молчанова
Суд, Протест, Печерський суд, Екс-Президент України, Петро Порошенко, справа проти Порошенка

Понад 2,5 тис. прихильників колишнього Президента Петра Порошенка, якому довелося перенести похорон батька через судові слухання, протестують біля будівлі Печерського районного суду Києва проти "політичного переслідування" депутата.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Акція почалася близько 14:00, прихильники Порошенка підійшли до будівлі Печерського суду, а поліція перекрила рух на вулиці Володимирській.

Серед протестувальників прихильники фракції "Європейська солідарність" та громадського об'єднання "Справа громад".

Протестувальники тримають прапори і транспаранти вищевказаного об'єднання, а також плакати з написами "диктатор" на тлі фотографій Президента Володимира Зеленського.

Серед присутніх депутатів Верховної Ради на мітингу Софія Федина ("Євросолідарність"), а також дружина Порошенка Марина.

Ситуація спокійна, протестувальники скандують: "Зелю геть!", правопорушень помічено не було.

Сторонники Порошенко под Печерским судомПрихильники Порошенка під Печерським судом

Плакаты сторонников ПорошенкоПлакати прихильників Порошенка

На пороге Печерского суда толпа людейНа порозі Печерського суду натовп людей

Группа поддержки Порошенко в несколько тысяч человекГрупа підтримки Порошенка 

Поддержка Порошенко пришла с плакатами. Фото: пресс-служба Підтримка Порошенко прийшла з плакатами. Фото: прес-служба "Європейської солідарності"

Перед Печерским судом люди с украинскими и крымско-татарскими флагами. Фото: пресс-служба Перед Печерським судом люди з українськими і кримськотатарськими прапорами. Фото: прес-служба "Європейської солідарності"

Больше двух тысяч человек пришли поддержать Петра Порошенко. Фото: пресс-служба Понад дві тисячі людей прийшли підтримати Петра Порошенка. Фото: прес-служба "Європейської солідарності"

На сторінці в Facebook партії "Європейська солідарність" є пряма трансляція подій під будівлею суду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

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