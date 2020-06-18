Більш ніж дві тисячі прихильників Порошенка протестують біля суду проти "політичного переслідування"

Понад 2,5 тис. прихильників колишнього Президента Петра Порошенка, якому довелося перенести похорон батька через судові слухання, протестують біля будівлі Печерського районного суду Києва проти "політичного переслідування" депутата.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Акція почалася близько 14:00, прихильники Порошенка підійшли до будівлі Печерського суду, а поліція перекрила рух на вулиці Володимирській.

Серед протестувальників прихильники фракції "Європейська солідарність" та громадського об'єднання "Справа громад".

Протестувальники тримають прапори і транспаранти вищевказаного об'єднання, а також плакати з написами "диктатор" на тлі фотографій Президента Володимира Зеленського.

Серед присутніх депутатів Верховної Ради на мітингу Софія Федина ("Євросолідарність"), а також дружина Порошенка Марина.

Ситуація спокійна, протестувальники скандують: "Зелю геть!", правопорушень помічено не було.

Прихильники Порошенка під Печерським судом

Плакати прихильників Порошенка

На порозі Печерського суду натовп людей

Група підтримки Порошенка

Підтримка Порошенко прийшла з плакатами. Фото: прес-служба "Європейської солідарності"

Перед Печерським судом люди з українськими і кримськотатарськими прапорами. Фото: прес-служба "Європейської солідарності"

Понад дві тисячі людей прийшли підтримати Петра Порошенка. Фото: прес-служба "Європейської солідарності"

На сторінці в Facebook партії "Європейська солідарність" є пряма трансляція подій під будівлею суду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.