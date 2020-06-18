Венедіктова просить суд обрати для Порошенка особисте зобов'язання замість арешту

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський районний суд обрати для колишнього Президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше просила прокуратура.

Про це під час засідання суду повідомив прокурор Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"...(просимо) застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", — сказав він.

З його слів, також генпрокурор просить суд покласти на екс-Президента низку зобов'язань, зокрема, з'являтися до слідчого, прокурора і суду, не залишати місто, в якому проживає, а також утриматися від спілкування з низкою свідків.

Захист Порошенко заперечив проти такого клопотання.

Також захист екс-Президента виступив проти розгляду запобіжного заходу Печерським судом через непідсудність, оскільки орган розслідування, а саме Держбюро розслідувань, знаходиться у Шевченківському районі, а не в Печерському.

Адвокати Порошенко. Фото:Facebook Ірина Геращенко

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Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Петро Порошенко переніс похорон свого батька,, щоб прийти на судове засідання.

Тим часом під судом зібралося більш ніж дві тисячі людей на підтримку Порошенка.