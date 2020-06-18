Похорон батька Порошенка перенесуть через суд

"Завтра Петро Порошенко йде в суд. Тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", — написав він.

Цеголко повідомив, що о 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі відслужать панахиду, а церемонія прощання з Олексієм Порошенком відбудеться о 12:00 за адресою вул. Інститутська, 7. За цією адресою розташований клуб Кабінету міністрів.

16 червня помер Олексій Порошенко — батько п'ятого президента України Петра Порошенка.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що просять суд заарештувати Порошенка із заставою 10 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту Петру Порошенку. Підозра щодо незаконного призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, Порошенко намагався покинути будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру.