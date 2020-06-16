Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень

Офіс генерального прокурора просить Печерський районний суд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенку, якому повідомили про підозру, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Арешт і заставу 10 млн гривень", — повідомило відомство.

Клопотання буде розглянуто 18 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора повідомив Порошенко про підозру у підбурюванні голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР), яке призвело до незаконного призначенням першим заступником СЗР Сергія Семочка.

Тим часом, Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру. А після "втечі" з Держбюро розслідувань Порошенко увірвався до генпрокурора Ірині Венедіктової. Вона вважає метою візиту екс-президента Петра Порошенка в Офіс генпрокурора створення чергового шоу.