підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 17:50 8
Силові структури 2020-06-16T18:30:02+03:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень

Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень

Надежда Комендантова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Екс-Президент України, Петро Порошенко, Офіс Генпрокурора, справа проти Порошенка, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Офіс генерального прокурора просить Печерський районний суд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенку, якому повідомили про підозру, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Арешт і заставу 10 млн гривень", — повідомило відомство.

Клопотання буде розглянуто 18 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора повідомив Порошенко про підозру у підбурюванні голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР), яке призвело до незаконного призначенням першим заступником СЗР Сергія Семочка.

Тим часом, Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру. А після "втечі" з Держбюро розслідувань Порошенко увірвався до генпрокурора Ірині Венедіктової. Вона вважає метою візиту екс-президента Петра Порошенка в Офіс генпрокурора створення чергового шоу.

 

Більше новин про: Генпрокуратура Генпрокурор Екс-Президент України Петро Порошенко Офіс Генпрокурора справа проти Порошенка Ірина Венедіктова

Стерненко і його прихильники після рішення суду ви...
Венедіктова ще обдумує запобіжний захід Порошенку...
Порошенко бреше - генпрокурор не зобов'язана особи...
Після "втечі" з ДБР Порошенко увірвався до Венедік...
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
З готелю "Венеція" 40 сімей забрали народжених від сурогатних матерів немовлят 18:07
Понад 50% юридичних осіб уклали договори на обслуговування газових мереж з АТ "Дніпропетровськгаз" 18:00 Прес-реліз
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень 17:50
В Амстердамі вимагають обмежити кількість туристів у місті на наступні 5 років 17:49
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
На Прикарпатті через негоду обвалився міст через річку 17:47
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Закрили спортзали та установи культури. На Прикарпатті знову посилюють карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok