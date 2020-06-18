Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенко розглянуть на самому засіданні

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася з проханням про перенесення судового засідання по обранню запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку в Печерський районний суд, через яке Петро Порошенко був вимушений перенести похорони батька. Заяву Венедіктової розглядатимуть в процесуальному порядку на самому засіданні о 15:15.

Про це Українським Новинам повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Такі питання вирішуються самим слідчим-суддею на самому засіданні, інакше буде порушений процесуальний порядок", - сказав прессекретар.

За його словами, клопотання Генпрокуратури про перенесення засідання - це її право, але суд повинен розглядати такі питання в процесуальному порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора просить Печерський райсуд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень.

Крім того, Генеральна прокуратура повідомила про підозру Порошенку щодо незаконного призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Тим часом, 16 червня помер 84-річний батько колишнього президента України Петра Порошенка – Олексій Порошенко.