Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенко розглянуть на самому засіданні

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася з проханням про перенесення судового засідання по обранню запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку в Печерський районний суд, через яке Петро Порошенко був вимушений перенести похорони батька. Заяву Венедіктової розглядатимуть в процесуальному порядку на самому засіданні о 15:15. Про це Українським Новинам повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий. "Такі питання вирішуються самим слідчим-суддею на самому засіданні, інакше буде порушений процесуальний порядок", - сказав прессекретар. За його словами, клопотання Генпрокуратури про перенесення засідання - це її право, але суд повинен розглядати такі питання в процесуальному порядку. Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора просить Печерський райсуд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень. Крім того, Генеральна прокуратура повідомила про підозру Порошенку щодо незаконного призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Тим часом, 16 червня помер 84-річний батько колишнього президента України Петра Порошенка – Олексій Порошенко.