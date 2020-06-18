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18 червня 2020, четвер, 11:24 6
Судова влада 2020-06-18T12:00:18+03:00
Українські Новини
Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенко розглянуть на самому засіданні

Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенко розглянуть на самому засіданні

Елена Новикова
Запобіжний захід, Печерський райсуд Києва, Перенесення засідання, Петро Порошенко, Печерський районний суд Києва, Ірина Венедіктова, Віталій Чергавий
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася з проханням про перенесення судового засідання по обранню запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку в Печерський районний суд, через яке Петро Порошенко був вимушений перенести похорони батька. Заяву Венедіктової розглядатимуть в процесуальному порядку на самому засіданні о 15:15.

Про це Українським Новинам повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Такі питання вирішуються самим слідчим-суддею на самому засіданні, інакше буде порушений процесуальний порядок", - сказав прессекретар.

За його словами, клопотання Генпрокуратури про перенесення засідання - це її право, але суд повинен розглядати такі питання в процесуальному порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора просить Печерський райсуд Києва обрати колишньому Президенту Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн гривень.

Крім того, Генеральна прокуратура повідомила про підозру Порошенку щодо незаконного призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Тим часом, 16 червня помер 84-річний батько колишнього президента України Петра Порошенка – Олексій Порошенко.

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