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18 червня 2020, четвер, 06:30 5
Судова влада 2020-06-18T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Порошенка можуть заарештувати

Сьогодні Порошенка можуть заарештувати

Валерия Драгомирова
Петро Порошенко, справа проти Порошенка, суд над Порошенком
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

У четвер, 18 червня, Печерський районний суд Києва розгляне обрання запобіжного заходу для колишнього президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Клопотання було подано в суд кілька днів тому.

При цьому джерело не уточнило, який запобіжний захід просять прокурори.

Він додав, що правоохоронні органи будуть враховувати дії Порошенка і, можливо, змінять своє клопотання про запобіжний захід.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що просять суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту Петру Порошенку. Підозра щодо незаконного призначення Сергія Семочка заступник голови Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру. А після "втечі" з Держбюро розслідувань Порошенко увірвався до генпрокурора Ірині Венедіктової. Вона вважає метою візиту експрезидента Петра Порошенка в Офіс генпрокурора створення чергового шоу.

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