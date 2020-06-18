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18 червня 2020, четвер, 16:01 14
Судова влада 2020-06-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
Проти Порошенка відкрили справу за отримання томосу і створення ПЦУ

Проти Порошенка відкрили справу за отримання томосу і створення ПЦУ

Елена Новикова
Томос, ПЦУ, Кримінальна справа, Екс-Президент України, Петро Порошенко, справа проти Порошенка

Колишній Президент Петро Порошенко, прихильники якого протестують біля Печерського суду, заявляє, що проти нього відкрили кримінальне провадження про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Про це він заявив журналістам біля Печерського суду, де розглядатиметься запобіжний захід для нього, передають Українські Новини.

"Виявляється вони відкрили проти мене ще одну справу. Дослівно цитую, я нічого не вигадую, — за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України", — заявив він.

Прихильники зустріли цю заяву криками "Ганьба".

Також колишній Президент вважає, що всі звинувачення проти нього написані в Кремлі.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва 18 червня розглядає обрання для колишнього Президента Петра Порошенка запобіжного заходу.

Також раніше повідомлялося, що Венедіктова ще обдумує запобіжний захід Порошенку.

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