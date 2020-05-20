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20 травня 2020, середа, 10:50 12
Президент 2020-05-20T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві розпочалася пресконференція Зеленського. Відеотрансляція

У Києві розпочалася пресконференція Зеленського. Відеотрансляція

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, Онлайн-трансляція, Пресконцеренція Зеленського, Відеотрансляція

У Києві в Маріїнському парку сьогодні, 20 травня, президент Володимир Зеленський проводить прес-конференцію в річницю інавгурації.

Пресконференція буде проходити під відкритим небом.

Перед заходом на сцені, встановленій для Зеленського, стоїть столик, за ньому прапор України та інсталяція з написом "Зе!".

Для ЗМІ у дворику стоїть близько 70 стільців і встановлено місце для операторів.

Крім того, раніше журналісти почали масово скаржитися на відмову в акредитації, який аргументували обмеженнями через коронавірус

Як повідомляли Українські Новини, до річниці другого туру виборів Офіс Президента зняв фільм про рік президентства Зеленського а сам Зеленський в першу річницю своєї інавгурації вирішив провести прес-конференцію для ЗМІ, яка стартувала сьогодні о 10:30.

В липні 2019 року ряд журналістів не пустили на прес-конференцію Зеленського і прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.

Після чого, в жовтні, Зеленський вирішив провести прес-марафон. Журналісти почали активно обговорювати формат в соцмережах, задаючись питанням про те, чому не провести звичайну прес-конференцію.

Тоді не всі медіа змогли отримати акредитацію для участі у прес-марафоні Зеленського.

 

 

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