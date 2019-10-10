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10 октября 2019, четверг, 09:01 611
СМИ 2019-10-10T09:28:32+03:00
Українські Новини
"Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили

"Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили

Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Сегодня с 10:00 президент Владимир Зеленский начинает так называемый "пресс-марафон" с аккредитованными журналистами, которых, по данным спикера президента Юлии Мендель, будет около 300 человек. Однако не всех желающих пообщаться с президентом журналистов аккредитировали на марафон - изданию "Цензор" отказали в участии и разрешили только после звонка. Об этом сообщает Татьяна Николаенко.

"Серьезно, котики? Гаянського вы пустили, а Кузьменко и Мокрика нит :) Сергей Щербина (Serhii Shcherbyna) боюсь, что твой пост не не ныть, а работать, резко потерял смысл. Счастливо отработать марафон в компании Гаянського

UPD. Женю аккредитовали, но я все равно буду думать о пресс-службу президента плохо, потому аккредитовали после звонка ...", - сообщила Николаенко.

Как указано в анонсе на сайте Офиса президента, он собирается беседовать с представителями СМИ "в течение всего дня".

Если учесть, что в рамках необычного формата общения к Зеленскому будут пускать журналистов "группами по 7-10 человек", причем на каждую группу выделят по 20-30 минут времени, ожидается, что мероприятие продлится от шести до 13 часов.

После того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию

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