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  • Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация
20 мая 2020, среда, 00:01 15
Политика 2020-05-20T00:01:01+03:00
Українські Новини
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация

Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация

Виолетта Чайковская
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Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

В среду исполняется один год со дня, когда Владимир Зеленский официально приступил к исполнению обязанностей Президента, по случаю чего Зеленский проведет пресс-конференцию.

Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года, передают Українські Новини.

Будучи избранным в возрасте 41 года, Зеленский стал самым молодым Президентом Украины.

На выборах руководитель студии "Квартал 95" победил во втором туре на то время действующего Президента Петра Порошенко с результатом 73,22% голосов (13,5 млн избирателей) против 24,45% (4,5 млн).

При этом Зеленский выиграл во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа, а в 7 областях даже получил более 85% голосов.

На второй день президентства Зеленский распустил Верховную Раду, а по итогам внеочередных выборов его партия "Слуга народа" получила более половины мандатов – 254, и единолично сформировала правительство.

В то же время за год работы Зеленского Президентом состав Кабинет Министров уже был сменен во главе с премьер-министром.

Также Зеленский реформировал Администрацию Президента в Офис и в течение года успел сменить его руководителя.

Из обещаний со своей предвыборной программы Зеленский воплотил принятие законов об импичменте Президента, о проведении парламентских выборов по открытым спискам, об открытии рынка земли.

К годовщине второго тура выборов Офис Президента снял фильм о годе президентства Зеленского, а сам Зеленский в первую годовщину своей инаугурации решил провести пресс-конференцию для СМИ, которая стартует сегодня в 10:30.

Как сообщали Українські Новини, согласно соцопросам, спустя год результаты выборов Президента не изменились бы существенно. В то же время менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно.

Ко 100 дням президентсва Зеленский дал интервью "премьер-министру" из сериала "Слуга народа" вместо обещанной СМИ пресс-конференции. Только через два месяца Зеленский дал пресс-конференцию журналистам. Тогда Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ.

Ранее стало известно, что дарили Зеленскому в первый год президентства. 

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