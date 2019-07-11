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11 июля 2019, четверг, 20:01 103
СМИ 2019-07-11T20:01:16+03:00
Українські Новини
На пресс-конференцию Зеленского и премьера Молдовы Санду не пустили ряд журналистов

На пресс-конференцию Зеленского и премьера Молдовы Санду не пустили ряд журналистов

Ряд журналистов не пустили на пресс-конференцию Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

"В 17:40 состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Молдова Майи Санду с представителями СМИ", - говорится в анонсе на сайте Президента.

В то же время госохрана в Офисе Президента отказалась пускать на встречу журналистов, прибывших после 17:20, но до начала встречи.

Охрана ссылалась на переданные пресс-службой списки, в которых указано граничное время для допуска прессы.

В анонсе для аккредитации журналистов такого времени нет.

Присутствовавшая в холле представитель пресс-службы заявила, что событие было анонсировано "около 17:40", а допуск проходил с 16:40.

После ремарки журналистов о том, что они выполнили все требования аккредитации, а "около 17:40 и в 17:40", а также "с 16:40 и до 17:20" - это разные вещи, она пообещала выяснить, можно ли еще попасть на событие.

В 17:35 она сообщила, что Зеленский и Санду покинули переговорную и движутся к пресс-холлу, в связи с чем передвижение журналистов по зданию Офиса запрещено.

В итоге на встречу с прессой не смогли попасть два представителя информационных агентств и три сотрудника интернет-СМИ.

После брифинга к ним вышли три сотрудника пресс-службы и сообщили, что закрытие входа на событие за 20 минут - решение исключительно Госохраны, согласованное с молдавской стороной.

Они пообещали, что попытаются предотвратить повторение подобной ситуации.

В начале июня Зеленский уже проводил брифинг без 50 журналистов.

Брифинг должен был состояться в 13:00 на крыльце Администрации Президента без предварительной аккредитации, однако в 12:50 журналистов попросили выстроится в очередь и пройти проверку в здании Администрации.

В итоге на время начала брифинга проверку не успели пройти около 50 представителей СМИ.

Тогда спикер Зеленского Юлия Мендель попросила прощения за сложившуюся ситуацию, но добавила, что не думает, "что новости не разошлись".

Как сообщали Українськi Новини, ранее ряд СМИ не пустили снимать процесс сдачи анализов Президента Петра Порошенко.

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