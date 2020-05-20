Сьогодні виповнюється рік з дня інавгурації Зеленського. Що він виконав і запланував

У середу виповнюється один рік з дня, коли Володимир Зеленський офіційно приступив до виконання обов'язків Президента, з нагоди чого Зеленський проведе прес-конференцію.

Його інавгурація відбулася 20 травня 2019 року, передають Українські Новини.

Будучи обраним у віці 41 року, Зеленський став наймолодшим Президентом України.

На виборах керівник студії "Квартал 95" переміг у другому турі на той час чинного Президента Петра Порошенка з результатом 73,22% голосів (13,5 млн виборців) проти 24,45% (4,5 млн).

При цьому Зеленський виграв у всіх регіонах, крім Львівської області та закордонного округу, а в 7 областях навіть отримав понад 85% голосів.

На другий день президентства Зеленський розпустив Верховну Раду, а за підсумками позачергових виборів його партія "Слуга народу" одержала більше половини мандатів – 254, і одноосібно сформувала уряд.

Водночас за рік роботи Зеленського Президентом склад Кабінету Міністрів уже був змінений на чолі з прем'єр-міністром.

Також Зеленський реформував Адміністрацію Президента в Офіс і протягом року встиг змінити його керівника.

З обіцянок зі своєї передвиборної програми Зеленський втілив прийняття законів про імпічмент Президента, про проведення парламентських виборів за відкритими списками, про відкриття ринку землі.

До річниці другого туру виборів Офіс Президента зняв фільм про рік президентства Зеленського, а сам Зеленський в першу річницю своєї інавгурації вирішив провести прес-конференцію для ЗМІ, яка стартує сьогодні о 10:30.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з соцопитуваннями, через рік результати виборів Президента не змінилися би суттєво. У той же час менше 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно.

До 100 днів президентсва Зеленський дав інтерв'ю "прем'єр-міністру" з серіалу "Слуга народу" замість обіцяної ЗМІ прес-конференції. Тільки через два місяці Зеленський дав прес-конференцію журналістам. Тоді Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування зі ЗМІ.

Раніше стало відомо, що дарували Зеленському у перший рік президентства.