У Зеленського розкрили вартість прес-марафону в Kyiv Food Market

Державне управління справами (ДУС) витратило 373 тис. гривень на проведення так званого прес-марафону Президента Володимира Зеленського, що пройшов 10 жовтня.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"До Державного управління справами надійшли документи на оплату послуг з ресторанного обслуговування під час зазначеного заходу на суму 174 396 гривень та послуг з технічного забезпечення його відео- та аудіозйомки і трансляції на суму 198 529 гривень. Документи на оплату інших послуг, пов'язаниз з проведенням заходу, не надходили", - сказано у ній.

Спілкування Зеленського зі ЗМІ проходило в фуд-холі Kyiv Food Market і тривало понад 14 годин.

На ресторанне обслуговування заходу витрачено 174,4 тис. гривень.

Офіс Президента забезпечував трансляцію "прес-марафону" в прямому ефірі.

Зйомка обійшлася у 198,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський побив світовий рекорд Лукашенко з тривалості прес-конференції вдвічі. У невеликих перервах багатогодинного спілкування зі ЗМІ Зеленському довелося проходити процедури, щоб не втратити голос.

Щоби дізнатися, про що розповів Президент протягом дня, почитайте текстову трансляцію прес-марафону Зеленського. Також можете подивитися реакцію соцмереж і фотожаби на прес-марафон Зеленського.

Через два тижні після прес-марафону Зеленського власника Kievfoodmarket взяли під домашній арешт.