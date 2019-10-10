Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції

Національний реєстр рекордів України констатував, що Президент Володимир Зеленський побив рекорд за тривалістю прес-конференції, раніше встановлений Президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це журналістам повідомив експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін, передають Українські Новини.



"Останнє, що було зареєстровано у Гіннеса - це 29 вересня 1960 року, промова Кастро перед ООН. Це всього лише 4 години 29 хвилин. З прес конференцій - 7 годин 21 хвилина у Лукашенка кілька років тому", - сказав він.



Експерт запевнив, що Національний реєстр вирішив зафіксувати рекорд не на прохання Офісу Президента, а за запитами журналістів, але не зміг уточнити з яких саме видань.



"Журналісти підняли питання, що може бути світове досягнення. Я не пам'ятаю навіть каналів, тому що якщо б я знав, я б заздалегідь поголився. А я дізнався про це 1,5 години тому. Ми дуже швидко провели експертизу. Ми припускали, що сьогодні буде найдовша прес-конференція в Україні, але за фактом вона вже зараз найдовша прес-конференція в світі", - сказав він.



За його словами, на даний момент спілкування Зеленського зі ЗМІ триває понад 8 годин, а остаточний результат буде зафіксований по закінченню "прес-марафону". Зорін також акцентував, що рекорд - це просто зафіксований факт, який не дає матеріальної вигоди.







Як повідомляли "Українські Новини", у ході "прес-марафону" в четвер, який проходить з 10:00, Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос.



Раніше Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один.



Тим часом в поведінці Зеленського помітили наслідування Лукашенко.