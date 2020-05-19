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19 травня 2020, вівторок, 11:07 29
Політика 2020-05-19T18:31:04+03:00
Українські Новини
Зеленський проведе пресконференцію з обмеженою кількістю ЗМІ

Зеленський проведе пресконференцію з обмеженою кількістю ЗМІ

Анна Рудык
Володимир Зеленський, інавгурація, інавгурація Зеленського, прес-конференція Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію в річницю своєї інавгурації, 20 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"У середу, 20 травня, о 10:30 розпочнеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського", - сказано в ньому.

Спілкування зі ЗМІ пройде в парковій частині Маріїнського палацу.

"У зв'язку з карантинними заходами, впровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою", - йдеться в повідомленні.

Офіс має намір акредитувати від одного ЗМІ одного журналіста, а також одного фотографа або відеооператора.

Як повідомляли Українські Новини, менее 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно. 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

А 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - За життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.

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