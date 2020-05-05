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05 травня 2020, вівторок, 10:35 34 Документ
Політика 2020-05-05T12:30:03+03:00
Українські Новини
"Рік Президента Зеленського" ОПУ зняв без "95-го Кварталу"

"Рік Президента Зеленського" ОПУ зняв без "95-го Кварталу"

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Квартал 95, Інтерв'ю, Зеленський, Офіс президента, Офіс Президента України, 100 днів, рік президентства
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Після того, як фільм про 100 днів президентства Зеленського зняв Квартал 95 за свої гроші нібито за власною ініціативою, фільм про рік президентства Володимира Зеленського зняв сам Офіс Президента без залучення комерційних студій.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

"Виготовленням фільму "Рік президента Зеленського" займався директорат інформаційної політики Офісу Президента України", – відповів він на запитання про те, хто, за чиєю ініціативою та на яких умовах виробляв стрічку.

Відповідно, Офіс залишив без відповіді питання про те, скільки коштувало та з яких джерел було оплачено виробництво фільму.

"Фільм був запропонований до показу українським телеканалам на безкоштовній основі, як і всі інформаційні, фото - та відеоматеріали щодо діяльності глави держави", – повідомив Офіс.

Майже годинний фільм складається з відповідей Зеленського інтерв'юеру, який не показаний, на запитання, які не озвучені, а також з нарізки зі старих виступів Зеленського та новин на телеканалах.

Під час "інтерв'ю" Зеленський поскаржився, що став менш довірливим та витратив час на людей.

Також Зеленський висловив упевненість в тому, що війна на Донбасі завершиться при його президентстві.

Крім цього Зеленський розповів, що мріє про державну авіакомпанію таготовий дати гроші на неї.

Як повідомляли Українські Новини, до 100 днів президентсва Зеленський дав інтерв'ю своєму "прем'єр-міністру" з серіалу "Слуга народу" замість обіцяної ЗМІ прес-конференції.

Через два місяці все-таки Зеленський дав прес-конференцію журналістам. Тоді Зеленський побив світовий рекорд по тривалості спілкування зі ЗМІ.

Після цього неодноразово Зеленський записував "інтерв'ю" у своїй Tesla, відповідаючи на питання таємного інтерв'юера.

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