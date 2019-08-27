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27 серпня 2019, вівторок, 21:31 58
Президент 2019-08-27T23:30:02+03:00
Українські Новини
Замість прес-конференції до 100 днів президентства Зеленський дав інтерв'ю своєму другові-акторові

Замість прес-конференції до 100 днів президентства Зеленський дав інтерв'ю своєму другові-акторові

Сьогодні, 27 серпня, в 100-й день свого президентства, Володимир Зеленський замість прес-конференції, яку давали всі попередні голови держави, дав інтерв'ю своєму другові, відомому акторові Станіславу Боклану. Анонс інтерв'ю був розміщений в Facebook "Студія Квартал 95".

Так, в опублікованому інтерв'ю актор Боклан розповідає, що за 100 днів президентства Зеленського до нього накопичилося багато питань.

Зокрема, Боклан згадав про "смс-ки Ігоря Коломойського про те, що йому на вухо шепоче глава Офісу президента Андрій Богдан".

Відзначимо, що попередні глави держави до 100 днів свого президентства давали прес-конференції, на яких звітували про виконану роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський є наймолодшим Президентом, оскільки став главою держави в 41 рік, у той час як Леонід Кравчук - в 57, Леонід Кучма - 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48 років. Зеленський обіцяв пропрацювати на президентському посту виключно один термін. За перші 100 днів роботи він встиг реформувати Адміністрацію Президента в Офіс і провести низку кадрових призначень, що належать до компетенції глави держави.

Раніше "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.

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