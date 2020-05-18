підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 травня 2020, понеділок, 15:57 10
Президент 2020-05-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
Менше 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно

Менше 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно

Елена Новикова
Рейтинг, Президент, Володимир Зеленський, соцопитування
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

37% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", дали задовільну оцінку першому року президентства Володимира Зеленського, в той час, як за Зеленського проголосували б менше 40% українців, якби вибори проводили найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

27% опитаних дали першому році президентства Зеленського оцінку добре, 19% - незадовільно, 12% - жахливо, 4% - відмінно і 1% важко відповісти.

Респондентів також попросили оцінити досягнення Опитані позитивно оцінили тільки звільнення полонених (58% позитивних оцінок) і боротьбу з коронавірусом (41%).

Міжнародну політику по 30% респондентів оцінили позитивно і негативно.

Об'єднання країни Зеленським 33% оцінили незадовільно, а 31% - задовільно.

Зміцнення обороноздатності 30% оцінили негативно, 26% - позитивно, оновлення кадрів в органах влади 42% респондентів оцінили негативно, 23% - позитивно, соціальний захист населення - 42% негативно, 22% - позитивно, реформування освіти - 42% позитивно, 18% - негативно.

Припинення вогню на Донбасі 49% респондентів оцінили незадовільно, 18% - задовільно, економічний розвиток - 51% негативно проти 14% позитивних оцінок, а земельну реформу - 53% незадовільно проти 15%.

Найбільш негативно респонденти оцінили боротьбу з корупцією (58% проти 16%), реформування медицини (59% проти 13%) і зменшення впливу олігархів на політику (56% проти 12%).

Опитування проводилося 12-13 травня серед 3 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

Також 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - За життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.

Більше новин про: Рейтинг Президент Володимир Зеленський соцопитування

За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щ...
Рейтинг партії Зеленського впав на 4,1% за місяць...
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репре...
Зеленський для українців – не улюблений з Президен...
З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину: що дозволять
У Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації 16:29
Штучна монополія в тендерах "Укрзалізниці": АМКУ взялося за мастильні матеріали 16:28
Ліки "Фармак" можна замовити через сервіс Liki24.com з безкоштовним доставлянням і заощадити 20–30% 16:15
Конкурс "Укрзалізниці" з відбору постачальника харчування для Інтерсіті проведено з порушеннями, - т.в.о. голови правління 16:13
Київ повинен стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов", – Віталій Нестор 16:12
більше новин
Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі 20:04
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці 16:38
Книгу про Ольгу Кобилянську проілюстрували фото письменниці Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Українське видавництво на обкладинку творів Ольги Кобилянської помістило Марка Вовчка 17:40
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 08:45 Інфографіка
більше новин
МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok