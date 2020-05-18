Менше 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно

37% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", дали задовільну оцінку першому року президентства Володимира Зеленського, в той час, як за Зеленського проголосували б менше 40% українців, якби вибори проводили найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

27% опитаних дали першому році президентства Зеленського оцінку добре, 19% - незадовільно, 12% - жахливо, 4% - відмінно і 1% важко відповісти.

Респондентів також попросили оцінити досягнення Опитані позитивно оцінили тільки звільнення полонених (58% позитивних оцінок) і боротьбу з коронавірусом (41%).

Міжнародну політику по 30% респондентів оцінили позитивно і негативно.

Об'єднання країни Зеленським 33% оцінили незадовільно, а 31% - задовільно.

Зміцнення обороноздатності 30% оцінили негативно, 26% - позитивно, оновлення кадрів в органах влади 42% респондентів оцінили негативно, 23% - позитивно, соціальний захист населення - 42% негативно, 22% - позитивно, реформування освіти - 42% позитивно, 18% - негативно.

Припинення вогню на Донбасі 49% респондентів оцінили незадовільно, 18% - задовільно, економічний розвиток - 51% негативно проти 14% позитивних оцінок, а земельну реформу - 53% незадовільно проти 15%.

Найбільш негативно респонденти оцінили боротьбу з корупцією (58% проти 16%), реформування медицини (59% проти 13%) і зменшення впливу олігархів на політику (56% проти 12%).

Опитування проводилося 12-13 травня серед 3 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

Також 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - За життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.