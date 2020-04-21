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21 квітня 2020, вівторок, 14:49 28 Документ
Президент 2020-04-21T16:30:04+03:00
Українські Новини
Збірка від МІ-6 і "покемон" від Джека Ма: що дарували Зеленському в 2019

Збірка від МІ-6 і "покемон" від Джека Ма: що дарували Зеленському в 2019

Виолетта Чайковская
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Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський, обраний Президентом рівно два роки тому, отримав з дня інавгурації у 2019 році 181 подарунок, серед яких від Секретної розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії (MІ-6) – зібрання творів Шекспіра, а від китайського бізнесмена, засновника компанії Alibaba Group Джека Ма – порцелянову статуетку "Покемон".

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

Третину подарунків, близько 60, він отримав у 2019 від іноземних лідерів, делегацій та компаній.

У день інавгурації Зеленського, 20 травня 2019, делегація США презентувала главі держави коробку для сигар з орлом на кришці, Президент Угорщини Янош Адер – статуетку, делегації Казахстану – годинник, а Румунії – подарункову ручку.

Протягом першого півріччя президентства Зеленський отримав у подарунок від колишнього голови Європейської ради Дональда Туска краватку Hermes, від делегацій бізнесменів Китаю – червону вазу з малюнком квітів, сувій з драконом і птицею та сувій із зображенням моста, від посланника прем'єр-міністра Японії – скатертину, від американських сенаторів – металеву тарілку з символікою США, від Президента Фінляндії – вазу, від МЗС Польщі – запонки, а Швеції – дизайнерську тарілку з металу, від делегацій Словаччини, Ізраїлю та Франції – кришталеву тарілку, статуетку та ручку.

Під час візиту до Туреччини Зеленському презентували 10 подарунків, серед яких краватка від Президента Реджепа Ердогана, цукорниця, мішечок з горохом нут і насінням коріандру, а під час візиту до Естонії – 5, серед яких велосипед і маска для сну.

У ході візиту до Литви Зеленський отримав від Президента Гітанаса Науседи краватку й брошку, до Латвії – запонки від спікера Сейму, до Польщі – графин і набір склянок, а до Японії – годинник на дерев'яній дошці.

В Україні Президент отримав банку з написом "Слава Україні" та табличкою з в'язниці від звільненого з ув'язнення у Росії режисера Олега Сенцова та м'яку іграшку "Сова" від екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної.

Під час робочого візиту Зеленського в Одесу йому презентували кепку "гоцманка" та керамічну статуетку "дельфін", на Чорнобильську атомну електростанцію – дозиметр, а на Схід – дерев'яну табличку з написом "Україна або смерть".

Крім цього в 2019 Зеленському дарували Біблії, ікони з бісеру, вишиванку, його портрет, картину "Зе! Команда" та близько сотні різних книжок.

Як повідомляли Українські Новини, в липні у Черкасах Зеленський відмовився прийняти в подарунок свій гіпсовий бюст, назвавши його жахливим.

У 2016 році на той час Президенту Петру Порошенку подарували путівник по Криму і ще 280 подарунків. У 2017 Порошенко отримав 74 подарунки, серед яких журнали з рецептами та книга "Весела фізкультура". В 2018 році Порошенку презентували книгу про угорсько-українські відносинаи таще 25 подарунків.

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