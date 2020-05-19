Молодої картоплі занадто багато, її можуть лишити на полях, - експерт

Один з фермерів вже викинув тонни моркви під Києвом, і Українська асоціація виробників картоплі (УАПК) прогнозує, що через перевиробництво молодого картоплі в поточному році у разі проблем з реалізацією на ринках виробники можуть залишати його на полях.

Про це Українським Новинам повідомила виконавчий директор УАПК Оксана Руженкова.

"Підозрюємо, що в кінці травня - червні картоплю будуть залишати на полях, тому що площі серйозно розширено саме під ранньою картоплею", - сказала вона.

За словами Руженковой, багато аграрії розширили площі під цією культурою з 5-10 га у минулому році до 100 в поточному із-за гарної ціни в 2019/2020 маркетинговому році (червень 2019 - травень 2020) в період збуту.

Вона допускає, що виробники не зможуть продати весь вирощений обсяг, оскільки якість картоплі у новачків не буде відповідати вимогам супермаркетів.

"Багато сподівалися заробити на Великдень, коли б картоплю стояв 60-80 гривень, але ніхто не очікував введення карантину", - прокоментувала Руженкова.

На даний момент вартість українського молодого картоплі в магазинах становить 30-45 гривень проти 18 гривень за єгипетський, який реалізують під виглядом молодого, і 24 гривень за азербайджанський, який за фактом є реэкспортированным російським, оскільки у період карантину були проблеми з логістикою і транспортуванням продукції на великі відстані.

У березні 2019 року припинив діяти ДСТУ на столову картоплю, а восени 2018 року Україна імплементувала новий стандарт ООН, який вимагає від виробників, щоб при реалізації картоплі в супермаркет він був митим, а частка шлюбу становила не більше 5%.

Руженкова уточнила, що в Україні всього 3 овочевих заводу спеціалізуються на мийці овочів.

При цьому вона зазначила, що на даний момент Україна не експортує молода картопля, який раніше в основному купували Білорусь і Росія.

Можливість поставок в Митний Союз була обмежена в 2017 році єдиними карантинними правилами, за кілька років механізм ділянок, вільних від карантинних організмів, освоїли близько 10 підприємств, тому конкурувати на білоруському ринку з російським картоплею Україна більше не може із-за тривалості проходження процедури створення вільних ділянок.

За інформацією представників селекційних компаній, вони збільшили продажі насіння в кілька разів і переважно ранніх сортів. Відповідно, робити прогноз про обсяги та рівні продажів середнього і пізнього картоплі ще рано.

Як повідомляли Українські Новини, середні і малі фермери 70-80% своєї продукції реалізовують на продовольчих ринках, а після їх закриття аграріям ніде було продати товар.

Водночас в Одеської області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай.