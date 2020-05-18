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18 травня 2020, понеділок, 20:26 7
Суспільство 2020-05-18T21:00:02+03:00
Українські Новини
Батьки будуть пікетувати Кабмін з вимогою відкрити дитсадки

Батьки будуть пікетувати Кабмін з вимогою відкрити дитсадки

Ярина Вацяк
Карантин, Батьки, Кабмін, Акція протесту, Дитсадок, Діти
Діти. Фото: pixabay
Діти. Фото: pixabay

В той час, як Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня, у вівторок, 19 травня, під стінами Кабінету Міністрів відбудеться акція "Батькам – садочки!" з вимогою відкрити дошкільні навчально-виховні заклади.

Про це йдеться в повідомленні організаторів акції в соціальній мережі Facebook.

"Ініціаторами акції виступають батьки, які втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу та догляд за дітьми. Особливо гострою є проблема у батьків дітей з особливими освітніми потребами, яким потрібна постійна корекція із залученням фахівців. Виховання та навчання дітей не дає можливості батькам приділяти час роботі чи навпаки робота заважає якісно приділяти час дитині. Страждають від цього і батьки, і діти", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що внаслідок зачинених садочків батьки втрачають роботу і дохід, у дітей гальмується розвиток, розвивається тривожність та відчуття ізоляції.

"За рекомендаціями ВООЗ послаблення карантину має починатися з відкриття дошкільних навчальних закладів та початкової школи. Тому вимагаємо дати відновити роботу дитячих садків всіх форм власності з 1 червня 2020 року з дотриманням всіх вимог МОН та МОЗ", – закликають організатори.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оприлюднив проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків у період карантину.

Тим часом головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе відновлення роботи дитсадків в Україні після карантину.

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