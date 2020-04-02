підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 квітня 2020, четвер, 17:37 139
Силові структури 2020-04-02T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Харківській області нафтотрейдери допоможуть аграріям провести посівну кампанію, – СБУ

У Харківській області нафтотрейдери допоможуть аграріям провести посівну кампанію, – СБУ

Павло Твердохліб
СБУ, посівна кампанія, Аграрії, Роман Дудін, Нафтотрейдери, ціна на паливо
Посівні роботи (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Посівні роботи (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Керівник прес-центру Управління Служби Безпеки України в Харківській області Владислав Абдула заявив, що представники нафтотрейдінгових компаній Харківщини погодилися встановити більш гнучкі ціни для аграріїв у період посівної кампанії.

Про це повідомило інтернет-видання NewsRoom.

На зустрічі, яка пройшла в управлінні СБУ, сторони обговорили питання продовольчої безпеки регіону. Основною метою заходу стало забезпечення додаткової підтримки аграрному сектору, недопущення зриву посівної кампанії та будь-яких проявів рейдерства. В результаті представники нафтотрейдінгових компаній погодилися продавати аграріям паливо в розстрочку і за зниженою ціною.

"Сьогодні, коли держава зіткнулася з поширенням коронавірусу, що призводить до економічної та соціальної кризи, аграрна сфера гостро потребує підтримки для проведення посівної. Без перебільшення - це питання національної безпеки, стабільності соціально-економічної ситуації в цілому", - сказав начальник Харківського регіонального управління СБУ Роман Дудін.

Нагадаємо, раніше Президент України наградил працівників агропромислового комплексу, в тому числі 4 фермерів Харківської області. Відповідний документ був опублікований на офіційному веб-сайті глави держави. Орденами "За заслуги" III ступеня були відзначені голова фермерського господарства в Борівському районі Микола Кириченко та керівник приватного підприємства "Агропрогрес" Андрій Хвесик.

Більше новин про: СБУ посівна кампанія Аграрії Роман Дудін Нафтотрейдери ціна на паливо

Втікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві повертати не будуть, - МВС
Рівень довіри до Зеленського впав до 46%, - опитування
Новини
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
НСЖУ просить поліцію оперативно розслідувати напад "качків" на журналістів у Гідропарку в Києві 18:16 Відео
Втікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві повертати не будуть, - МВС 18:14
Невідомі без масок увірвалися в будівлю для блокування роботи, - Держрезерв 18:09
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
Поліція склала 60 адмінпротоколів на втікачів з обсервації в готелі "Козацький" в Києві 10:52 Виправлено
На великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ 13:26
більше новин
У Києві медичні маски можна придбати в аптеках трьох мереж: ціни та наявність
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok