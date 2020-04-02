У Харківській області нафтотрейдери допоможуть аграріям провести посівну кампанію, – СБУ

Керівник прес-центру Управління Служби Безпеки України в Харківській області Владислав Абдула заявив, що представники нафтотрейдінгових компаній Харківщини погодилися встановити більш гнучкі ціни для аграріїв у період посівної кампанії.

Про це повідомило інтернет-видання NewsRoom.

На зустрічі, яка пройшла в управлінні СБУ, сторони обговорили питання продовольчої безпеки регіону. Основною метою заходу стало забезпечення додаткової підтримки аграрному сектору, недопущення зриву посівної кампанії та будь-яких проявів рейдерства. В результаті представники нафтотрейдінгових компаній погодилися продавати аграріям паливо в розстрочку і за зниженою ціною.

"Сьогодні, коли держава зіткнулася з поширенням коронавірусу, що призводить до економічної та соціальної кризи, аграрна сфера гостро потребує підтримки для проведення посівної. Без перебільшення - це питання національної безпеки, стабільності соціально-економічної ситуації в цілому", - сказав начальник Харківського регіонального управління СБУ Роман Дудін.

Нагадаємо, раніше Президент України наградил працівників агропромислового комплексу, в тому числі 4 фермерів Харківської області. Відповідний документ був опублікований на офіційному веб-сайті глави держави. Орденами "За заслуги" III ступеня були відзначені голова фермерського господарства в Борівському районі Микола Кириченко та керівник приватного підприємства "Агропрогрес" Андрій Хвесик.