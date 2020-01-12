Україна обігнала Китай з експорту сільгосппродукції в Євросоюз

Україна за підсумками 2019 року увійшла в трійку країн найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в країни Європейського союзу.

Про це свідчать дані моніторингового звіту Єврокомісії, пише Lb.ua.

Наголошується, що з листопада по жовтень 2018 2019 року Україна експортувала сільгосппродукцію в Європу на суму 7,3 млрд євро. Також Україна за рік показала найвищий приріст експорту продукції в ЄС - 41% (2,1 млрд євро).

Лідерами поставок сільгосппродукції у Європу стали США - 12,3 млрд євро, і Бразилія - 11,7 млрд євро.

Тим часом, Україна випередила за постачання Китаю та Аргентини, які зайняли 4 і 5 місце в рейтингу.

Як повідомляли Українькі Новини, у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт равликів в країни-члени Європейського Союзу збільшився в 2,7 рази до 248 тонн.

Крім того, в 2019 році Україна експортувала ялинкові прикраси 27 країн світу. Популярними напрямками експорту є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь та Швейцарія.