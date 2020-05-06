В Одесской области могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за неурожая

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году, а в некоторых районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая. Об этом сообщает "Думская".

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесской областной государственной администрации обсудила ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики области в связи с засухой, и возможные пути возмещения убытков сельхозпроизводителям.

Во всех районах, пострадавших в результате засухи, будут проведены комиссии ТЭБ и ЧС. Фермерам необходимо подать документы экспертным оценкам убытков в районные государственные администрации, после чего все собранные данные будут направлены в областную государственную администрацию. Далее депутатский корпус областного совета будет обращаться в центральные органы власти о создании государственной комиссии и разработки комплекса мер по поддержке малых и средних предприятий", - отметил первый заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский.

Присутствующие на заседании чиновники не исключили, что в связи с гибелью урожая озимых на юге области может быть объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Тем временем, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.