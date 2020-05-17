Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом

После того, как Всеукраинская аграрная рада заявила, что средние и малые фермеры 70-80% своей продукции реализовывают на продовольственных рынках, а после их закрытия аграриям негде продать товар, в поселке Гостомель, что под Киевом, местный фермер выбросил в поле тонны моркови.

Об этом в Facebook написал пользователь по имени Andrew Havand.

"Только что по дороге встретил вероятно один из результатов карантина. Горы моркови которую выбросили гнить. Как сказали местные которые это собирали на корм животным, местный предприниматель обанкротился потому что некуда сбывать продукцию и выбросил это все ...", - написал пользователь соцсети.

Andrew Havand отмечает, что подобных случаев по всей стране могут быть сотни.

Морквяне кладовище під Києвом 🥕

Збанкрутілий фермер вивіз на поле урожай моркви через проблеми з реалізацією.



А міг би і покреативити, щоб заробити грошей та хайпонути.



Стартап-нація vs панікери - 1:0.



📹: Andrew Havand pic.twitter.com/9E4inIWtAS — Букви (@Bykvu) May 17, 2020

Как сообщали Українськi Новини, рынкам будут ежедневно обновлять разрешение на работу.

После того, как в столице началось ослабление карантина, в Киеве открылся 31 продовольственный рынок.

Тем временем, в Одесской области могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за неурожая